Операционная система Android 10 получит нативный темный режим, который будет работать со всеми предустановленными приложениями, поддерживающими данную опцию изначально. На это указывает сообщение одного из работников Google, размещенное на трекере ошибок.

По его словам, темный режим является официально одобренной функцией Android Q. В настоящее время команда разработчиков хочет обеспечить его поддержку для всех предустановленных приложений. Разработка темного интерфейса должна завершится к маю 2019 года. Включить его можно будет в настройках экрана.

Интересно, что сообщение было оставлено еще в октябре прошлого года, но тогда на него никто не обратил внимание. Теперь же Google ограничила к нему доступ.