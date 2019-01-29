Android 10 запретит фоновым приложения доступ к буферу обмена

Android Q запретит фоновым приложениям доступ к информации из буфера обмена, что позволит защитить пользовательские данные (пароли, логины и прочую информацию) от перехвата. Пока же для этого нужно использовать сторонние приложения.

Исключение будет сделано только для системных и, вероятно, стандартных приложений, которые необходимы для корректной работы Android.

Официальный анонс Android Q ожидается в мае на конференции Google I/O 2019. А релиз финальной версии состоится в конце лета или осенью. Одним из главных нововведений для пользователей должна стать долгожданная темная тема, которая будет работать со всеми стандартными приложениями. Также система получит нативную поддержку сканеров лица.