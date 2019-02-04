В Google Play нашли еще 29 вредоносных приложений

В Google Play обнаружили около трех десятков мошеннических приложений, которые вместе сгенерировали 4,3 миллиона загрузок.

Некоторые из них показывали полноэкранную рекламу, при нажатии на которую пользователь автоматически скачивал платный проигрыватель контента для взрослых. Еще одно приложение, которое должно было помочь пользователям улучшить свои селфи, в действительности собирало пользовательские фотографии для создания поддельных профилей в соцсетях.

Ранее Google заявила, что служба Play Protect регулярно сканирует более 50 миллиардов приложений на вирусы, бэкдоры, шпионские функции, фишинговые инструменты, спам и различные уловки, позволяющие мошенникам получить доступ к устройствам и персональным данным пользователей. Несмотря на это специалисты по кибербезопасности регулярно находят вредоносное ПО, которое замаскировано под игры, телевизионные приложения и программы для удаленного управления.