Google добавила в Android поддержку FIDO2

Специалисты альянса FIDO (Fast IDentity Online) анонсировали новость, что все устройства, работающие под управлением Android 7.0 (Nougat) и выше, теперь сертифицированы для работы с FIDO2, и уже вышло соответствующее обновление для Google Play Services.

Фактически это означает, что теперь для доступа к сервисам и приложениям пользователи смогут использовать не только пароли, что специалисты давно называют небезопасным, но и альтернативные способы аутентификации: биометрию (распознавание лица, отпечатков пальцев, радужки глаза, если устройство это поддерживает), PIN-коды и графические ключи.

Представители Google и FIDO надеются, что нововведение позволит лучше обезопасить пользователей и их данные, так как биометрические данные гораздо сложнее подделать и похитить. Кроме того, стандарт FIDO2 подразумевает, что процесс аутентификации происходит локально, и приватные данные не передаются приложениям и сервисам, в которые пытается войти пользователь.