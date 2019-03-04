Mozilla оптимизирует браузер Firefox

Mozilla обещает оптимизировать браузер Firefox. Компания уже тестирует функцию автоматической выгрузки из памяти неиспользуемых вкладок, что должно уменьшить использование оперативной памяти и повысить производительность браузера на маломощных устройствах. Предполагается, что новшество дебютирует в Firefox 67, который выйдет в мае.

Новая функция будет анализировать открытые и закрепленные вкладки. Например, она сможет отличить вкладку с музыкой или видео от вкладки с картинками. Если последняя не используется, браузер выгрузит ее из памяти.

Также Mozilla хочет, чтобы разработчики расширений отказались от JSON для IndexedDB в качестве бэкэнда для локального хранилища, что также должно уменьшить использование ОЗУ и ускорить запуск приложений.