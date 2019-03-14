Вышла предварительная версия Android 10

Google выпустила предварительную версию операционной системы Android Q, которая пока доступна только разработчикам.

Текущая версия поддерживает только смартфоны Google Pixel. В ней реализована нативная поддержка складных экранов и возможность одновременной работы сразу нескольких приложений. Ранее при открытии двух приложений на экране активным было только одно.

Также были улучшены настройки конфиденциальности. Теперь система позволяет выдавать приложениям временные разрешения на доступ к данным о местоположении, фотографиям, коллекциям и прочей информации.

Кроме того, Google запретила проявлять активность фоновым приложениям. Это было сделано для защиты пользователей от скрытно работающих вредоносных программ. Однако фоновые приложения по-прежнему смогут отправлять уведомления.

Еще разработчики улучшили меню «Поделиться», сделав его более удобным и понятным.