Android 10 получил новый режим многозадачности

Google выпустила вторую бета-версию Android Q. В ней реализована новая функция многозадачности под названием «Пузыри» и эмулятор для складных устройств.

Новая функция позволяет сворачивать приложения в «пузыри», маленькие круглые окошки, которые плавают поверх других приложений. При клике на «пузырь» открывается небольшое диалоговое окно, позволяющее работать с приложением. Функция может быть полезной, например, при работе с мессенджерами для поддержания важных разговоров в режиме мультизадачности.

Встроенный эмулятор складных устройств позволяет разработчикам протестировать свои приложения и адаптировать их для гаджетов нового формата. В частности, с его помощью можно посмотреть, как изменяется интерфейс приложений на устройствах с несколькими экранами.

Финальная версия Android Q выйдет в конце лета или осенью.