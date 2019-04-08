Google добавит в Android аналог 3D Touch

В Android Q, вторую бету которой недавно представили миру, появилась поддержка нового класса нажатий на экран — deep press. Эта функция описывается как ускорение обработки команды, обычно вызываемой долгим нажатием. Иначе говоря, теперь можно будет не держать палец несколько секунд, а нажать посильнее для выполнения определённого действия. При этом подобные реализации уже давно были на ряде смартфонов, однако это были больше эксперименты, чем серийный выпуск.

Пока остаётся загадкой, как это будет работать. Ведь в iPhone для работы 3D Touch присутствует аппаратное обеспечение, которые замеряет силу нажатия. Можно предположить, что подобную функцию будет выполнять некий датчик давления в толще экрана, который будет отслеживать, насколько сильно пользователь нажимает на его поверхность. В целом, пока что у технологии больше вопросов чем ответов, а в Google не торопятся раскрывать карты. Не исключено, что это просто задел на будущее, а аппаратные реализации каждый вендор будет создавать самостоятельно.

Предполагается, что подобная функция появится сначала в смартфонах Pixel 4, а затем уже и в моделях сторонних производителей, как обычно это бывает. При этом отметим, что далеко не все пользователи устройств на iOS задействуют 3D Touch. Причём эта функция настолько непопулярна среди фанатов «яблочных» смартфонов, что её удалили из 6,1-дюймового iPhone XR. Вместо неё использовали Haptic Touch. Эта технология заменяет усиленные нажатия на длительные удерживания, а при реакции смартфон вибрирует. То есть, по сути, компания из Купертино пошла в обратном направлении.