В Android 11 появится новая функция

Операционная система Android Q получит новую функцию под названием Scoped Storage, которая позволит запускать приложения в изолированной среде. Например, в «песочнице» можно будет открыть сомнительную программу, чтобы избежать утечки персональных данных.

Однако из-за технических проблем Google изменила требования данной функции и обязала разработчиков использовать новый API. Все новые приложения будут создаваться с его учетом по умолчанию, тогда как на обновление уже выпущенных приложений потребуется время. В связи с чем полноценное развертывание Scoped Storage перенесено на 2020 год, функция станет частью Android R.

Официальный анонс Android Q состоится в мае, а финальная версия системы выйдет в конце лета или осенью.

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