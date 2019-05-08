Представлена операционная система Android 10

Компания Google представила новую бету Android Q в рамках своего мероприятия Google I/O и рассказала больше подробностей о новой системе. Полноценный релиз ожидается осенью, но уже сейчас видны изменения. В их числе можно отметить общесистемный тёмный режим оформления, улучшенные жесты и повышение безопасности.

Учитывая нынешнюю моду на подобные решения в macOS, Windows 10, будущей версии iOS и браузерах, нет ничего удивительного, что в Google также добавили «ночной» режим. В новой бете её активация проста — достаточно опустить «шторку» быстрых настроек и переключить оформление.

Как ожидается, тёмная тема не только снизит нагрузку на глаза, но и уменьшит потребление системы. Правда, это, скорее всего, будет заметно на устройствах с OLED-дисплеями. При этом в компании пообещали «перекрасить» и все фирменные приложения. В «Календаре», «Фото» и некоторых других затемнённые варианты дизайна уже есть, хотя они скорее тёмно-серые, а не чёрные.

Android копирует набор жестов с iPhone. Для перехода на основной экран нужно сделать свайп снизу вверх. То есть особых проблем быть не должно, всё привычно. А вот реализация кнопки «Назад» куда интереснее. При свайпе слева направо или наоборот на краю экрана появляется символ < или >, позволяя перейти на уровень выше. Это ещё одно копирование, на сей раз у Huawei. Предполагается, что это может стать стандартом по умолчанию для всех устройств на Android, хотя это пока лишь версия.

При этом было отмечено, что качество анимации значительно улучшилось по сравнению с Android 9 Pie.

Google запустила новую инициативу под названием Project Mainline, которая должна помочь распространять патчи на максимальное число устройств. Идея состоит в том, чтобы размещать их в Google Play Store. Как это будет работать в реальности — увидим.

Сообщается, что новая версия получила возможность ограничивать доступ приложений к определению местоположения. Если это всё же произойдёт, на экране появится уведомляющий символ.

А ситуацию с разрешениями позволит улучшить новый раздел в настройках, где будет видно, какие приложения получают доступ к каким данным. Также будет возможность просмотреть все разрешения для всех программ на устройстве и скорректировать то, что нужно. В целом, говорится о более чем 40 обновлениях и улучшениях в плане безопасности. Как это будет работать — посмотрим после релиза.

Технология на основе машинного обучения позволит распознавать что говорится в любом видео или аудио, в любом приложении по всей ОС. При этом нейросеть для работы не использует сеть, что позволяет ускорить обработку. Таком режим пригодится глухим или слабослышащим людям.

При этом отмечается, что система не реагирует на музыку или сторонние звуки, отсекая их. То есть проблем с распознаванием даже в шумном помещении или в толпе быть не должно.

А режим фокусировки представляет собой расширение функции «Не беспокоить», в котором можно указать, какие приложения смогут выдавать уведомления, а какие — нет. Нечто похожее есть в Windows 10.

Основное изменение уведомлений в Q представляет собой новый способ автоматического ответа на входящие сообщения. При этом Android Q может рекомендовать ответы или действия в зависимости от контекста на уровне ОС. К примеру, если вам прислали адрес, можно нажать кнопку и передать маршрут в «Карты». При этом используется только локальная нейросеть, в облако данные не передаются.

А вот именно пузыри (Bubbles) — это что-то среднее между окном приложения и уведомлением. Похоже на плавающую иконку Facebook Messenge или окно у Samsung. Это позволяет настроить приложение, чтобы оно отображалось в небольшом всплывающем окне, которое можно перетаскивать по экрану и закреплять где угодно.

В целом, остаётся дождаться релиза, чтобы сказать, насколько эти нововведения хороши и удобны. Но уже сейчас всё это выглядит неплохо.

Кто получит Android Q Beta 3

По данным компании, обновление может получить 21 модель смартфонов от 13 производителей.

Asus Zenfone 5z;

Essential PH-1;

HMD Global Nokia 8.1;

Huawei Mate 20 Pro;

LG G8;

OnePlus OP 6T;

Oppo Reno;

Google Pixel;

Pixel XL;

Pixel 2;

Pixel 2 XL;

Pixel 3;

Pixel 3 XL;

Realme 3 Pro;

Sony Xperia XZ3;

Tecno Spark 3 Pro;

Vivo X27;

Vivo NEX S;

Vivo NEX A;

Xiaomi Mi Mix 3 5G;

Xiaomi Mi 9.

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