Количество активных устройств на базе Android достигло 2,5 млрд

На конференции разработчиков Google I/O компания объявила, что в настоящее время в мире насчитывается 2,5 миллиарда устройств, работающих под управлением этой мобильной операционной системы.

«Мы вместе отмечаем этот рубеж», — сказала ведущий директор Android Стефани Катбертсон (Stephanie Cuthbertson) на сцене во время открытия мероприятия. Количество активных устройств быстро растёт. Google на конференции I/O в 2017 году публично сообщила о достижении порога в 2 миллиарда.

Стоит, однако, помнить, что приведённая статистика основана на устройствах, подключающихся к магазину приложений Google Play Store. Поэтому в него не входят версии Android, в которых не имеется доступа к Play Store. Это, например, продукты, работающие под управлением Amazon Fire OS, и большинство китайских аппаратов на базе Android.

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