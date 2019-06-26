В Google Play обнаружили 2 тысячи поддельных приложений

Исследователи из Сиднейского университета проанализировали более миллиона приложений в магазине Google Play и обнаружили среди них более 2 тысяч поддельных.

Все они имеют похожие на оригинальные приложения иконки и названия, а некоторые даже могут имитировать функционал. При этом наиболее часто подделывают Temple Run, Free Flow и Hill Climb Racing.

Интересно, что не за всеми подделками скрывается вредоносное ПО. Иногда злоумышленники просто охотятся за персональными данными для продажи, для этого им достаточно получить согласие пользователя на доступ к ним.

Специалисты советуют внимательнее присматриваться к иконкам, названиям и разработчикам. Также нужно учитывать, что часто злоумышленники выпускают подделки для регионов, в которых оригинальные приложения официально недоступны.