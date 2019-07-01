Для Android появится аналог AirDrop

Новая мобильная операционная система Google получит функцию Fast Share, предназначенную для моментального обмена файлами между находящимися рядом пользователями. Таким же образом в устройствах на базе iOS и macOS работает технология AirDrop.

Как пишет 9to5Google, Fast Share можно будет использовать для передачи изображений и других файлов — ссылок или кусков текста. Для обмена информацией не потребуется подключаться к интернету — только Bluetooth и службы геолокации. При пересылке файлов система будет предлагать пользователю «принять» или «отклонить» входящие файлы.

Если владелец Android-устройства часто использует один гаджет для отправки документов на второй, то его можно добавить в список частых отправителей. В таком случае принимающий девайс можно будет обнаружить даже при выключенной функции Fast Share.