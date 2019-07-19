Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов

Мобильная ОС Google Android выйдет в новой модификации для кнопочных телефонов, сообщает 9to5Google. Платформа находится в разработке и проходит тестирование на классическом мобильном телефоне начального уровня.

Марка и модель «подопытного» телефона не установлены, но он очень напоминает моноблок Nokia 220, по умолчанию работающий на программной платформе Series 30+. Аппараты располагают полностью идентичными клавиатурами, а дизайн корпуса подопытного разглядеть невозможно – он скрыт под чехлом. Не исключено, что это современная версия телефона, тем более что у Nokia есть опыт по «оживлению» классических моделей. В 2017 г. она вернула в продажу Nokia 3310, а в 2018 г. с конвейера сошел обновленный Nokia 8110.

Новая модификация Android внешне имеет немало общего с системой, устанавливаемой на миллионы современных смартфонов. Сохранена общая стилистика, включая светлые оттенки интерфейса и дизайн пиктограмм, но в то же время рабочего стола, как такового, здесь нет – на главный экран просто выводятся информация о времени, дате, заряде батареи, уровне сигнала сотовой сети и открытом приложении.