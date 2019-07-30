Миллиард устройств на Android можно взломать, переслав им видео

Критическая уязвимость в Android версий 7.0-9.0 позволяет производить взлом устройства с помощью видеофайла. Получившая индекс CVE-2019-2107 уязвимость потенциально затрагивает около миллиарда устройств во всём мире.

«Баг» присутствует в медиафреймворке Android; благодаря ему злоумышленник с помощью специально подготовленного видеофайла запустить произвольный код в контексте процесса с высокими привилегиями в системе.

Программист Марцин Козловски (Marcin Kozlowski) представил пробный эксплойт, который способен вызвать сбой в работе встроенного медиаплеера Android. Впрочем, разработчик уверяет, что это самый безобидный вариант использования «бага». Аналогичный эксплойт можно использовать и для запуска произвольного кода.

По словам эксперта, видеофайл потребуется передать на устройство напрямую: в случае загрузки на Youtube или в Twitter и пересылки через WhatsApp или Facebook Messenger, атака не сможет быть реализована, поскольку в этих ресурсах производится перекодирование видеофайла, и потенциально вредоносный фрагмент кода теряется.