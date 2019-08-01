Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Не так давно был анонсирован сервис ежемесячной подписки Apple Arcade, дающий пользователям доступ к библиотеке мобильных игр для устройств, работающих под управлением мобильной платформы iOS. Сервис ещё не был запущен, а разработчики из Google уже приступили к тестированию аналога для собственной экосистемы. Сервис получил название Google Play Pass.

Изображения, которые недавно появились в сети Интернет, показывают страницу регистрации в Play Pass, а также стоимость подписки, которая равна $4,99 в месяц. Не исключено, что к моменту запуска нового сервиса его цена изменится.

Пользователи смогут скачивать игры разных жанров, а также неигровые приложения. Весь контент, доступный в рамках программы подписки, будет предоставляться без рекламных материалов и внутренних покупок.

На опубликованных снимках видно, что пользователи Play Pass смогут загружать на свои устройства такие игры, как Stardew Valley и Marvel Pinball. Это говорит о том, что у подписчиков будет возможность играть в платные игры, внося $4,99 в месяц. Кроме того, сервис, вероятно, будет иметь бесплатный пробный период, во время которого пользователи смогут ознакомиться с его возможностями.

В сообщении говорится о том, что официальный представитель Google подтвердил, что в настоящее время проходит тестирование упомянутого сервиса. Однако о возможных сроках его запуска сказано не было. Безусловно, Play Pass является ответом на появление Apple Arcade, но в настоящее время трудно сказать, насколько жизнеспособным он будет. Не секрет, что владельцы устройств на базе iOS тратят значительно больше денег на покупку цифрового контента. Вероятно, в Google рассчитывают на то, что новый сервис сможет это изменить.