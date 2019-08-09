Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS

Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования в самых разных устройствах, включая домашнюю электронику и автомобили.

Разработка системы стартовала в 2011 г., но Huawei не спешила выпускать ее, довольствуясь возможностями Android. Ситуация изменилась после указов президента США Дональда Трампа в мае 2019 г., в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась доступа к Android, что и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы.

Huawei позволит сторонним разработчикам использовать Harmony OS в своих устройствах и гаджетах и даже модифицировать ее. Система, как и Android, будет распространяться по открытой лицензии, и в начале лета 2019 г. стало известно, что к тестированию системы присоединились крупные китайские производители смартфонов – Xiaomi, Oppo, Vivo и др.

Harmony OS – это модульная ОС, в основе которой лежит микроядро, позволяющее подключать к нему дополнительные модули. Это главное ее отличие от Android, iOS и macOS, в которых реализована концепция монолитного ядра без подключаемых модулей.