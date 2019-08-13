Входить на сайты Google с Android теперь можно по отпечатку пальца

Google разрешила пользователям Android входить в некоторые свои сервисы без пароля. Пока что новый вид авторизации поддерживается только в Google Password, но в будущем компания планирует распространить функцию на другие сервисы.

Для входа потребуется смартфон, работающий на Android 7 и выше, Google Chrome и сканер отпечатков пальцев.

Google постепенно распространяет функцию. Компания обещает, что через несколько недель она будет доступна на всех поддерживаемых смартфонах.

 

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Источник: 

iphones.ru

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Опубликовал: KVbot,

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