Google официально выпустила Android 10

Компания Google официально выпустила новую версию операционной системы Android 10, пока что только для смартфонов серии Pixel. Новинка включает в себя ряд изменений, которые касаются безопасности, удобства и новых возможностей.

В новой версии операционной системы появилась функция «Умные ответы», которая может предугадывать действия пользователей. К примеру, если владелец смартфона получает ссылку на видео в YouTube или адрес, то система предлагает открыть полученные данные в соответствующем приложении. При этом поддержка работает на уровне ОС в любых мессенджерах.

Улучшилась жестовая навигация, которая позволяет обойтись без экранных кнопок. Хотя и их можно использовать, если захочется. Тёмная тема оформления теперь работает по всей «десятке» и для отдельных приложений вроде календаря или Google Фото. Эта возможность снижает нагрузку на глаза в тёмное время суток и позволяет экономить батарею на смартфонах с OLED-экранами.

Функция «живых субтитров» позволяет перевести в текст любые голосовые сообщения, озвучивание видеоролика и так далее. А «режим концентрации» не допустит, чтобы пользователь отвлекался от основных задач на мессенджеры или социальные сети. Он будет блокировать входящие уведомления от этих сервисов.

В Android 10 появилась встроенная функция записи экрана. Эта возможность позволяет обойтись встроенными возможностями для фиксации происходящего на экране. Больше не надо ставить сторонние приложения.

Для родителей появился особый режим, который позволяет ограничивать работу со смартфоном для их детей. Предусмотрены функции блокировки устройства после определённого времени, запрета на использование приложений и так далее.

Функции контроля безопасности и конфиденциальности теперь позволяют отслеживать, какие приложения получают доступ к геолокации. Если программа в фоне продолжает пытаться получить такие данные, будет выведено уведомление.

Из мелочей отметим встроенный эффект боке для камеры, новые видео- и аудиокодеки, поддержку API Vulkan 1.1 и различные улучшения по части Wi-Fi.

Пока что не сообщается, как скоро новинка появится на смартфонах других производителей, но, скорее всего, на это потребуется время. Исключением могут быть разве что устройства из семейства Android One, которые работают на чистой системе без лаунчеров сторонних производителей. По последним данным, обновления уже доступны для некоторых моделей брендов Redmi, OnePlus и Essential Phone.