В Android появилась новая функция

Google добавила в настройки магазина приложений Google Play дополнительный пункт, через который можно выйти из всех программ бета-тестирования, отказаться от предварительной регистрации в играх и приложениях, а также очистить вишлист по программам. Это позволит избавиться разом от большого количества раздражающих оповещений.

Новый пункт появился в разделе «Общие» (General). Называется он «Настройки Google Play» (Google Play preferences). В нём доступны следующие возможности:

очистить вишлист;

выйти из программ бета-тестирования;

отменить регистрацию на предстоящие мероприятия;

отменить предварительную регистрацию в играх и приложениях.

Пока нововведение видно только некоторым пользователям, скорее всего, по той причине, что развёртывается на серверной стороне. Скоро оно станет доступно для большинства владельцев Android-смартфонов.