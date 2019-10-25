Обнаружено рекламное ПО для Android, от которого пострадали миллионы пользователей

Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play продолжительную вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

Приложения предоставляют обещанные возможности — простые игры, онлайн-радио, загрузку видеороликов, — но также работают как рекламное ПО, с общим для всех функционалом. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 млн раз за последний год.

Приложения используют различные трюки для того, чтобы попасть на устройства жертв и остаться незамеченными: например, не показывают рекламу до тех пор, пока девайс не будет разблокирован. Если пользователь попытается выяснить, какое приложение запускает показ рекламы, то программа будет выдавать себя за Facebook или Google.

Также интересно то, как семейство Ashas прячет свой код под именем библиотеки com.google.xxx.

В процессе анализа приложений эксперты ESET заметили, что создатель вредоносного ПО оставил множество следов. Исследователи отследили разработчика при помощи информации из открытых источников. Он оказался оператором кампании и владельцем командного сервера.