Mozilla сократит количество всплывающих окон в Firefox

Компания Mozilla планирует внести изменения в принцип обработки уведомлений в браузере Mozilla Firefox с целью сократить количество раздражающих всплывающих окон.

Начиная с версии Firefox 72, выпуск которой запланирован на январь 2020 года, запросы на отображение уведомлений на рабочем столе будут представлены в виде небольшого значка в строке URL-адреса Firefox, и пользователям нужно будет щелкнуть по нему, чтобы увидеть запрос на уведомление.

Уведомления в браузерах не просто раздражают, но во многих случаях могут быть использованы вредоносными сайтами, чтобы заставить пользователей загружать вредоносные программы или показывать рекламу. В последнее время спам-уведомления стали основным источником жалоб пользователей, сместив с лидирующей позиции рекламное ПО.