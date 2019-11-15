Найден способ взломать смартфоны на Android через наушники

Совместная группа специалистов в области кибербезопасности из Университета Айовы и Университета Пердью в США обнаружила бреши в некоторых моделях смартфонов на Android. Согласно опубликованному докладу, они позволяют получить контроль над устройством.

Уязвимости найдены в интерфейсе, который взаимодействует с радиомодулем гаджета. Атаку можно совершить через уязвимые аксессуары — к примеру, гарнитуры или наушники. Среди уязвимых устройств — модели от Samsung и Huawei.

Бреши позволят мошенникам получить не только идентификаторы смартфона, но и перехватить телефонные звонки или интернет-соединение. Это возможно, если удастся передать гаджету команду перейти на небезопасное соединение.

Эксперты отметили, что вторжение может быть различным — от блокировки обслуживания гаджета до кражи данных. Хакеры могут манипулировать устройством через Bluetooth-соединение или с помощью компьютера.