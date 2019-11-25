Android 10 уже можно попробовать на устройствах с процессорами x86

На минувшей неделе разработчики представили предрелизную версию на базе Android 9, разработка сборки на Android 10 впереди. Однако тем, кому не терпится попробовать «десятку», может оказаться интересным проект Bliss OS на базе Android 10.

Пока что сборка доступна только в альфа-версии, потому там есть ряд ошибок и проблем. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с документацией, а уже затем скачивать и устанавливать операционную систему.

Что касается аппаратного обеспечения, то Bliss OS работает на всех системах на базе x86-процессоров. Так что её можно ставить на любой компьютер или ноутбук, где есть Windows, Linux или Chrome OS.

Операционная система имеет традиционный рабочий стол с панелями задач и приложений, аналог меню «Пуск», возможностью запуска приложений в отдельных окнах, а также поддержкой устройств с сенсорными и обычными экранами.

Пока что разработчики не уточняют, когда планируется выход полноценной бета-версии, а тем более релизной. Однако, похоже, это произойдёт раньше, чем аналогичная сборка выйдет в рамках проекта Android-x86.