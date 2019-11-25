В Firefox 72 будет включена блокировка слежки по умолчанию

Разработчики браузера Firefox вплотную подошли к тому, чтобы включить блокировку отслеживания по умолчанию. В последних ночных сборках обновления Firefox 72 уже активирована такая функция, защищающая пользователя от сборщиков данных (browser fingerprinting).

Блокировка слежки за пользователем теперь входит в список мер для защиты пользователя, наряду с отключением таких вредных компонентов, как трекеры соцсетей, трекеры cookies, отслеживание пользователя в приватных вкладках и майнеры криптовалют. В основном для защиты пользователя используются данные от сервиса Disconnect.me. Речь идёт об инструментах для скрытой идентификации пользователя. В неё входят хранение данных о разрешении экрана, поддерживаемых технологиях браузера и даже некоторые подробности о «железе» устройства, которое выходит в Интернет.

Примечательно, что блокировка слежки по умолчанию может негативно сказаться на работе многих сайтов, которые построены на запоминании многих данных о пользователе. Если в рамках тестирования выяснится, что нововведение принесёт только больше проблем, то, скорее всего, защиту от слежки перенесут в другой пункт настроек и не станут включать по умолчанию.

Пользователи ночных сборок Firefox уже сейчас могут настроить защиту от слежки по внутреннему адресу about:preferences#privacy. Стабильный релиз обновления Firefox 72 пока запланирован на 7 января 2020 года.