Mozilla запустила бета-версию голосового управления в браузере Firefox — Firefox Voice.

Для подключения пользователи должны установить расширение и иметь хотя бы один микрофон. Пока функция доступна для ПК и ноутбуков.

С помощью голосового управления пользователи могут отправлять поисковые запросы, переходить на сайты, воспроизводить музыку и видео, управлять воспроизведением мультимедиа и выполнять другие задачи, пишет Ghacks.net. Пока функция поддерживает только английский язык.