Google тестирует Android 11

Google уже тестирует следующую версию Android 11. Об этом свидетельствует утекший в интернет скриншот из базы данных Geekbench, на котором запечатлен смартфон Pixel 4 на базе неанонсированной Android R.

В прошлом году Google отказалась от «сладких» имен для Android. Теперь каждый новый выпуск имеет простое номерное значение, поскольку так проще пользователям. Однако внутри компании до сих пор используются кодовые названия для минимизации утечек.

Напомним, что Android 10 был официально представлен в марте, а релиз системы состоялся 3 сентября. Ожидается, что в этом году Google будет придерживаться аналогичного графика.