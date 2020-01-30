Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса замены ПО на гаджете.

Android Flash Tool, пишет ресурс SlashGear, представляет собой веб-приложение, доступное по адресу flash.android.com и не требующее установки на компьютер. SlashGear называет приложение «волшебным» Как отметили в Google, для успешной перепрошивки с использованием данного инструмента потребуется лишь USB-кабель – искать в интернете образ прошивки не придется.

Android Flash Tool позиционируется как простая альтернатива сложным в освоении программам для перепрошивки Android, в том числе SP Flash Tool, использование которых всегда связано с риском «окирпичить» гаджет с невозможностью дальнейшей повторной перепрошивки. На момент публикации материала Android Flash Tool поддерживал только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google), а также патчи для сборок на базе AOSP-прошивки, и апдейты, выпускаемые самой Google. В описании к Android Flash Tool Google не гарантирует, что процесс перепрошивки завершится успешно.