В Google Play найдены 24 опасных приложения

Эксперты по безопасности проанализировали ассортимент онлайн-магазина и составили список наиболее востребованных вирусных программ для Android.

В данный список вошли порядка 24 приложений, которые были разработаны дочерней компанией TCL, а именно китайской Shenzhen Hawk. Сообщается, что на сегодняшний день вредоносные программы установили 382 млн раз. Опасность приложений обусловлена содержанием в них вредоносного кода, который запрашивает большое количество разрешений.

Так, порядка шести из них запрашивают доступ к камере, два требуют разрешение к опциями смартфона для вызова контактов и отправления сообщений и еще 15 - к информации о местоположении и данным в памяти устройства. Кроме того, благодаря вирусу в коде, 14 приложений из списка способны передавать данные о смартфоне и сети пользователя, записывать звук, а также получать полный доступ к контактам.