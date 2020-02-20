Вышла первая версия Android 11 Developer Preview

Google выпустила первую версию операционной системы Android 11 Developer Preview. На данный момент она доступна только для смартфонов Pixel 2, 3, 3a и 4.

В новой версии ожидается новая функция, которая позволит разово задать разрешения для всех однотипных приложений. Например, соцсетям можно будет заблокировать доступ к камере, местоположению или микрофону.

Панель уведомлений получит отдельный раздел, в котором будут отображаться только беседы. Также система получит поддержку стандарта ISO 18013-5, что обеспечит безопасное хранение в телефоне паспортных и других удостоверяющих данных. Публичная бета-версия Android 11 будет представлена в мае на конференции Google I/O 2020.