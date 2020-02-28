Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi Mi 8 перестали отображать рабочий стол после установки обновления Android. На жалобы пользователей обратило внимание издание iXBT.

Владельцы аппарата Xiaomi заметили, что устройство не может загрузить рабочий стол после обновления на Android 10. В случившемся обвиняют фирменную оболочку MIUI 11, которая поставляется вместе с актуальным обновлением Android.

Журналисты протестировали последнюю версию ОС на смартфоне Xiaomi Mi 8 и столкнулись с аналогичной проблемой. По словам iXBT, рабочий стол «ломается» спустя пару часов использования обновленного ПО. Журналисты заметили, что проблему невозможно решить перезагрузкой или сбросом аппарата к заводским настройкам, так как система отказывается принимать актуальный пароль. При этом в целом Mi 8 продолжает работать: например, принимать звонки и SMS и запускать приложения.

С помощью читателей издание выяснило, что баг, скорее всего, касается конкретного устройства, так как владельцы других смартфонов Xiaomi не жалуются на исчезновение рабочего стола. Чтобы избавиться от ошибки, нужно зайти в настройки приложения «Рабочий стол MIUI» и удалить обновление. Xiaomi пока что не отреагировала на проблему.