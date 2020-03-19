Google ограничит установку на Android приложений не из Google Play

Компания Google начала блокировать установку приложений на мобильные Android-устройства в случае, если они были загружены не из магазина Google Play. Это означает, что пользователи больше не смогут скачать APK-файл с дистрибутивом той или иной утилиты со сторонних ресурсов и установить его самостоятельно, минуя сервисы Google.

Изменения затронут всех владельцев Android-устройств в обозримом будущем. Реализованы они будут при помощи Advanced Protection Program (APP) – новой функции Android, внедрение которой уже началось.

Необходимость в интеграции APP в Android Google обосновала заботой о безопасности пользователей. По словам ее представителей, имеющиеся в Android инструменты защиты не могут проверить скачанные за пределами Google Play приложения, что повышает риск заражения устройства вредоносным ПО и кражи персональных данных.