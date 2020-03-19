Google приостановила выпуск новых версий Chrome и Chrome OS из-за COVID-19

Компания Google была вынуждена приостановить выпуск новых версий Chrome и Chrome OS из-за пандемии коронавируса. Главная причина – «скорректированные графики работы». Дело в том, что из-за глобального распространения COVID-19, как и сотрудники других компаний, инженеры Google работают дома.

В случае возникновения каких-либо проблем с новой версией, у специалистов просто будут связаны руки. Поскольку Chrome и Chrome OS являются очень популярными продуктами, даже небольшой сбой в работе может вызвать хаос на множестве предприятий. В связи с этим Google решила временно отложить новые релизы своих продуктов.

«В связи со скорректированными графиками работы мы приостанавливаем выпуск новых версий Chrome и Chrome. Наши основные цели – обеспечение их стабильности, безопасности и надежной работы для всех, кто на них полагается. У нас по-прежнему в приоритете будет выпуск обновлений безопасности, которые будут включены в Chrome 80», – сообщается в блоге Google.