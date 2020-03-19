Вышла вторая предварительная версия Android 11

Google объявила о доступности новой версии программной платформы Android 11 Developer Preview 2.

Что касается нововведений, то их достаточно много. В Android 11 DP 2 появилась полноценная поддержка 5G-модемов. Новый API-интерфейс состояния подключения позволяет быстро проверить, к какой сети подключено устройство в текущий момент. Добавлена поддержка технологии определения подмены телефонных номеров, что нередко делают разного рода мошенники и распространители спама.

Кроме того, разработчики интегрировали поддержку точного определения угла раскрытия складного дисплея. Интерфейс приложений будет изменяться в зависимости от того, в каком положение находится дисплей складного устройства. Благодаря этому разработчики смогут создавать то, что в Google называют «адаптивный интерфейс для складных систем».

Обновление также содержит новые функции для обеспечения конфиденциальности и безопасности, в том числе возможность блокировки камеры и микрофона в фоновом режиме. Ещё разработчики добавили функцию автоматического управления частотой обновления дисплея. Программная платформа сможет снижать частоту обновления дисплея для экономии заряда батареи, когда пользователь взаимодействует с нетребовательными приложениями. Кроме того, пользователи смогут просматривать историю уведомлений, осуществлять запись происходящего на экране с помощью интегрированного инструмента и др.

Данная версия операционной системы не предназначена для широкого круга пользователей, поэтому установить её можно только вручную прошив устройство. Как обычно, установить Android 11 DP могут обладатели устройств Pixel, в том числе Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Сделать установку ОС несколько проще можно с помощью инструмента Android Flash Tool. Если же вы работали с Android Developer Preview 1, то обновиться до последней версии можно, используя беспроводное подключение к сети Интернет.

Ознакомиться с полным списком внесённых изменений можно в блоге разработчиков Android.