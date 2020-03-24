Пользователи приложения Google Messages жалуются на исчезающие сообщения

Приложение Google Messages используется большим количеством обладателей устройств на Android как основной инструмент взаимодействия с текстовыми сообщениями. Однако некоторые пользователи в процессе работы с Google Messages столкнулись с разного рода проблемами, некоторые из которых приводят к исчезновению всех сообщений.

На форуме поддержки Google Messages опубликовано немало сообщений от пользователей, которые жалуются на исчезновение сообщений без каких-либо видимых на то причин. Стоит отметить, что первые подобные сообщения появились ещё в январе 2019 года, и с тех пор не раз публиковались пользователями. Помимо исчезающих сообщений пользователи жалуются на искажение текста в посланиях, ошибочно устанавливаемые пометки для некоторых контактов и др.

Одним из предлагаемых решений некорректной работы приложения является сброс настроек устройства до заводских с последующим восстановлением данных. Также рекомендуется удаление Google Message через Play Store, очистка кеша или переход на использование другого приложения аналогичной направленности.

Источник отмечает, что проблема затрагивает разные модели смартфонов, в том числе Moto G7, Moto G5 Plus, HTC One, Huawei P20, LG G8s, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 3. Проблема с исчезающими сообщениями в приложении Google Messages возникает не первый раз. В 2018 году пользователи смартфонов Pixel 3 уже оказывались в похожей ситуации.

Планируют ли разработчики Google исправить ошибки приложения, приводящие к его некорректной работе, пока неизвестно. Представители компании данный вопрос не комментируют