В Google Play нашли вредоносные игры для детей

В Google Play обнаружили еще 56 вредоносных приложений, которые были установлены на 1,7 миллиона устройств. Многие из них были предназначены для детей.

Tekya – это семейство вредоносных программ, которые генерируют мошеннические клики на объявлениях и баннерах, предоставляемых такими платформами, как Google AdMob, AppLovin, Facebook и Unity. Обфусцированный код заставляет зараженные устройства использовать механизм Android «MotionEvent» для имитации действий пользователя и запуска вредоносного кода. На сегодняшний день эти приложения уже удалены из Google Play.

Напомним, что Google автоматически сканирует приложения на наличие вредоносного кода, но иногда он слишком запутан, в результате чего иногда в магазине появляются вредоносные программы.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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