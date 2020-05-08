Публичная бета-версия Android 11 будет представлена 3 июня

Google объявила о том, что первая публичная бета-версия платформы Android 11 будет представлена 3 июня в рамках онлайн-трансляции на YouTube. Компания выпустила рекламный ролик, посвящённый онлайн-мероприятию The Beta Launch Show, намеченному на упомянутую дату.

Предполагается, что данное мероприятие будет включать в себя всё то, что обычно происходит на конференциях Google I/O, проведение которой в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса. Согласно имеющимся данным, разработчики поделятся со зрителями трансляции последними новостями, объявлениями и анонсами, касающимися разных продуктов компании.

Один из сегментов грядущего мероприятия будет посвящён интервью вице-президента Google по разработке Android Дэйва Бёрка (Dave Burke) и директора по управлению продуктами Стефани Катбертсон (Stephanie Cuthbertson), которые ответят на разные вопросы.

Предварительная версия Android 11 была выпущена ещё в феврале, но она предназначена для разработчиков, поэтому для рядовых пользователей запуск публичной бета-версии программной платформы является важным событием. Ожидалось, что Google выпустит первую бета-версию в мае этого года, но учитывая анонсированную дату можно предположить, что разработчики немного отстают от графика. Это и неудивительно, учитывая напряжённую ситуацию, которая сложилась в мире из-за коронавируса.