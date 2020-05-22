Android 11 сможет различать типы сетей 5G

Google обновила страницу, описывающую нововведения в операционной системе, добавив много новой информации. Помимо прочего, компания сообщила о новых возможностях отображения типа используемой сети стандарта 5G.

Android 11 сможет различать три типа сетей пятого поколения. Однако эта информация будет полезна только для тех, кто знает отличия между ними. В дополнение к иконкам LTE и LTE+ новая операционная система получила значки 5G, 5G+ и 5Ge. Самое интересное, что иконка 5Ge не имеет никакого отношения к сетям пятого поколения, а лишь обозначает улучшенный стандарт четвёртого поколения LTE Advanced Pro, поддерживающий передачу данных на скорости до 3 Гбит/с. Таким образом, система в некоторой мере вводит в заблуждение абонентов ряда мобильных операторов, использующих усовершенствованные сети LTE.

А вот иконки 5G и 5G+ будут отображаться при использовании полноценных сетей пятого поколения. Метка 5G предназначена для сетей, работающих в частотном диапазоне ниже 6 ГГц, а 5G+ будет отображаться при работе в сетях с более высокими скоростями передачи данных, которые, тем не менее, чувствительны к любым, даже самым незначительным помехам.