Google выпустила бета-версию Android 11 раньше срока

Изначально Google должна была осуществить запуск бета-версии Android 11 в конце этой недели. Однако компания отменила мероприятие в последний момент без объяснения причин. Но, похоже, всё же случайно первая бета-версия Android 11 поступила на некоторые смартфоны Pixel.

По сравнению со сборками Developer Preview, которые мы видели до сих пор, первая бета-версия Android 11 содержит ряд изменений и улучшений. В операционной системе Android 11 Beta 1 будет включено три различных вида наложений для иконок. Судя по приведённым скриншотам, альтернативные формы пиктограмм выглядят несколько странно.

В скрытом меню «Параметры разработчика» появилась новая опция «Улучшенная рандомизация Mac-адресов для Wi-Fi». В Android 11 Beta 1 появилось новое меню «Питание», в котором будут отображаться карты и элементы управления устройством в меню питания. Кстати, недавно стало известно, как будет выглядеть меню управления смартфоном (и не только) в новой ОС, вызываемое по нажатию кнопки питания.

В Pixel Launcher появились новые опции для управления рекомендациями приложений. Теперь можно заблокировать рекомендации некоторых приложений. Также есть возможность вовсе отключить рекомендации приложений в панели выбора ПО и на главном экране.