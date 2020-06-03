Названы 10 самых быстрых Android-смартфонов

Команда тестеров AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных устройств среднего класса. В рейтинг вошли смартфоны на платформах MediaTek, Huawei, Qualcomm и Samsung. Безоговорочным лидером стал смартфон Reno 3 5G китайской компании OPPO, который набрал 403 607 баллов, опередив ближайшего соперника более чем на 16 000 очков.

Вторую строчку рейтинга занял Honor 30S, основанный на чипсете Kirin 820 собственной разработки Huawei. Его тестовый балл составил 387 583. Замыкает тройку лидеров Huawei Nova 7, «сердцем» которого выступает HiSilicon Kirin 985. Устройство набрало в бенчмарке 385 323 балла. Следующие три устройства, занявшие четвёртое, пятое и шестое места соответственно, тоже разработаны Huawei. Это смартфоны Honor 30, Honor X10 и Huawei Nova 7 SE. Седьмое место занял OPPO Reno 3 Pro 5G, основанный на Qualcomm Snapdragon 765G. Восьмое и девятое места заняли Vivo S6 5G и Vivo X30 5G соответственно. Оба смартфона основаны на процессоре Exynos 980 разработки Samsung. Замыкает десятку Redmi K30 5G с чипсетом Snapdragon 765G, который в прошлом месяце занимал четвёртую строчку рейтинга.

Что касается рейтинга флагманских устройств, он выглядит довольно скучно, поскольку все смартфоны, которые в него вошли основаны на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 и имеют минимальный разрыв в производительности.

Первое место занял OPPO Find X2 Pro с результатом 604 123 балла. OPPO Find X2, который в прошлом месяце был лидером, переместился на вторую позицию, набрав 600 884 балла. Тройку лидеров замкнул Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал 600 264 балла.

Кроме того, в десятку лидеров рейтинга флагманских устройств попали смартфоны брендов iQOO, Realme, OnePlus и Vivo.