Названы опасные приложения для Android

Два мобильных приложения из Google Play Store, предназначенные для устройств на Android, оказались опасными для пользователей.
По данным SecAtor, шпионский модуль есть в приложениях Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages. Названные программы ориентированы на детей и подростков и предназначены для обмена текстовыми сообщениями. При этом первое установили более 10 тысяч раз, а второе — около тысячи раз.
Приложения со шпионским модулем Joker могут обходить защитные меры Google Play Store. Если пользователь установит приложение с вредоносным кодом на свое устройство, злоумышленники получат доступ к выполнению различных операций на нем. В частности, с его помощью они смогут перехватывать сообщения, красть контакты, устанавливать другие приложения или подписывать жертву на платные сервисы. Представители Google отмечают, что регулярно удаляют из Play Store зараженные приложения.
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