Появилась первая публичная бета Android 11

Открытая бета Android 11 пока доступна только для смартфонов Google — все модели от Pixel 2 до Pixel 4. В будущих обновлениях должны добавить поддержку смартфонов других производителей, как это было с предыдущими версиями Android.

В системе заметно переделали шторку уведомлений и меню быстрых настроек. Теперь, например, плеер для управления музыкой в шторке постоянно занимает место в меню быстрых настроек, раньше управление плеером было доступно как отдельная плашка в уведомлениях.

Появилось несколько новых возможностей для мессенджеров. Отдельный чат можно свернуть в специальную кнопку, которая будет отображаться поверх всех экранов — по нажатию на нее появится всплывающее окно переписки. Разработчики смогут реализовать эту функцию в любом приложении для обмена сообщениями.

Еще все сообщения из различных мессенджеров теперь будут группироваться в шторке уведомлений в отдельную папку, чтобы они не перемешивались с другими приложениями.

Другое полезное нововведение — разовый доступ для приложений к функциям смартфона. Таким образом, например, можно один раз приложению для доставки еды дать доступ к местоположению, чтобы не вводить адрес вручную, но в будущем программа не сможет получать данные геолокации и тратить заряд.

Еще в Android 11 появилась расширенная поддержка самых разных экранов — со всевозможными вырезами и нестандартным соотношением сторон дисплея. Также система полностью готова к работе с 5G-модемами. Из совсем мелких изменений — с запущенной камерой будут отключаться все вибрации. Это одно из тех нововведений, которое должно было появиться еще несколько лет назад.

Еще в системе появятся «умные» рекомендации в разных местах интерфейса — на рабочем столе, в клавиатуре и других приложениях. Многие функции пока не работают или требуют специальных действий по внедрению со стороны разработчиков, поэтому обо всех возможностях обновления станет известно позже. Создатели Android 11 подготовили небольшую презентацию новых функций в отдельном видео.