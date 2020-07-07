Названы опасные Android-приложения

Издание PhoneArena привело список из последних программ, от которых избавились в Google. Среди них можно найти преимущественно редакторы фото и видео, наборы обоев для рабочего стола, шагомеры, софт для очистки смартфона и простые игры. Как можно увидеть, их успели скачать до полумиллиона раз.

В этих программах содержался вредоносный код, который мог красть данные пользователя для входа в аккаунт социальных сетей. Для этого зараженное приложение открывало фейковую веб-страницу якобы для входа в учетную запись. Получая необходимую информацию, программа пересылала их на назначенный сервер. На подобные уловки часто попадаются пожилые или неопытные пользователи Android

Некоторые эксперты отмечают резкий рост числа программ на Android, содержащих вредоносный код. В первом квартале 2020 года в Google Play нашли 29 тысяч опасных приложений, что в два раза больше показателя 2019 года. Число зараженных смартфонов также выросло на 7% до 11,2 млн. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что 9 из 10 видов вредоносного ПО можно обнаружить в приложениях, доступных в официальном магазине Google.