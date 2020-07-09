Названа дата запуска стабильной версии Android 11

В прошлом месяце Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Вчера на виртуальном саммите Hey Google Smart Home стала известна дата выпуска стабильной сборки операционной системы. Слайд с датой запуска был продемонстрирован в ходе презентации элементов управления умным домом, которые появятся в Android 11.

Подводя итоги мероприятия и описывая возможности обновлённой системы управления элементами умного дома, Google продемонстрировала слайд под названием «8 сентября, запуск Android 11». Под этим заголовком был представлен контрольный список пунктов, необходимых для выполнения поставщиками компонентов умного дома, чтобы подготовиться к запуску ОС.

Информацию о том, что Android 11 будет представлена в третьем квартале этого года, Google сообщила ещё в феврале, в момент выпуска первой сборки ОС для разработчиков. Теперь же стала известна конкретная дата. Первыми устройствами, которые получат новую версию операционной системы, станут все смартфоны Google Pixel, начиная со второго поколения.