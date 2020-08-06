Windows 10 получила поддержку Android-приложений

Состоялся релиз предварительной сборки Windows 10 под номером 20185, которая доступна участникам инсайдерской программы Microsoft в раннем доступе (Dev Channel). Разработчики включили в неё массу исправлений, а также новые любопытные функции, одной из которых является поддержка запуска Android-приложений со смартфона прямо на ПК в приложении «Ваш телефон» (Your Phone).

Microsoft продолжает активно развивать приложение «Ваш телефон». На этот раз пользователи получили возможность запуска приложений со своего смартфона прямо на ПК с Windows 10. Такой подход поможет сэкономить время, поскольку не потребуется устанавливать дополнительные приложения на компьютер, авторизовываться в них и настраивать под себя. При необходимости ярлыки Android-приложений можно закрепить в панели задач или меню «Пуск», чтобы получить быстрый доступ к ним. При запуске программа открывается вне приложения «Ваш телефон», позволяя выполнять одновременно несколько задач. На данном этапе функция поддерживается только на некоторых смартфонах Samsung.

Также было объявлено, что в будущем пользователи смартфонов Samsung Galaxy Note 20 смогут одновременно запускать несколько мобильных приложений на ПК. Позднее поддержка этой функции будет распространена на некоторые другие смартфоны, какие именно, не уточняется.

Некоторые изменения коснулись раздела «Сеть и Интернет». Разработчики упростили доступ к настройкам DNS, разместив их на странице свойств сети. Кроме того, теперь настройка зашифрованного DNS (DNS over HTTPS), использование которого повышает уровень конфиденциальности при работе в вебе, доступна прямо в приложении «Параметры».

Ещё разработчики добавили 647 новых политик MDM для 56 файлов ADMX, благодаря чему корпоративным клиентам будет проще настраивать групповые политики. Приложение 3D Viewer было перемещено в папку Windows Accessories, расположенную в меню «Пуск». Кроме того, было внесено большое количество незначительных исправлений, направленных на повышение стабильности и производительности операционной системы.