Samsung назвала смартфоны, которые будут получать обновления Android три года

В ходе мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung объявила, что некоторые её устройства будут получать обновления операционной системы Android в течение не двух лет, как раньше, а трёх. Теперь же производитель обнародовал список моделей, которым продлят «жизнь» с актуальным ПО.

Перечень смартфонов и планшетов из числа уже выпущенных выглядит так:

серия Galaxy S — S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite;

серия Galaxy Note — Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite;

серия складных Galaxy — Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold;

серия Galaxy A — A90 5G, A71 5G, A71, A51 5G, A51;

планшеты Galaxy Tab S — Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite.

Кроме перечисленных моделей трёхлетний период обновления Android будет действовать для будущих новинок упомянутых серий.

Что касается актуальных гаджетов, то три года поддержки означают, что они успеют получить Android 13 после финального релиза этой версии операционной системы. Но не все. К примеру, апдейты прошивки на аппаратах Galaxy S10, которые анонсировали весной 2019 года с Android 9, по логике должны остановиться на Android 12. Больше повезёт владельцам устройств семейства Galaxy S20, которые, к тому же, первыми в модельном ряду Samsung обновятся до Android 11 в этом году. А вот смартфоны M-серии и аппараты A-серии начального уровня останутся с двухлетней поддержкой.