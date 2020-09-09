Google выпустила финальную Android 11

Google должна была подробнее рассказать о новой ОС Android на конференции Google I/O, которую отменили из-за коронавируса. Потом компания планировала провести отдельную презентацию в июле, но ее тоже отменили из-за массовых протестов в США. Поэтому было принято решение не проводить отдельные мероприятия, а сразу выпустить новую версию Android

С сегодняшнего дня владельцы смартфонов Pixel 2 и более свежих моделей могут установить на свои смартфоны Android 11 через обновления в настройках. Также в скором времени OnePlus, Xiaomi, Realme, OPPO и другие сторонние производители должны выпустить обновление для своих смартфонов.

Google добавила множество новых деталей в управление смартфоном с Android 11. Например, виджет для управления плеером теперь стал частью меню быстрых настроек в панели уведомления. Также компания переработала приложение Google Home — через него можно управлять банковскими картами и устройствами «умного» дома.

Чтобы с помощью смартфона было проще общаться, в Android 11 появилось несколько новых функций. В панели уведомления есть отдельная кнопка «Беседы» — по нажатию она покажет все сообщения из мессенджеров и уберет все лишние уведомления из других приложений. Еще в системе появились «Пузыри» — чат мессенджера можно свернуть в небольшую иконку, которая будет постоянно висеть на экране. «Пузырь» можно перемещать по экрану поверх других окон, чат открывается по нажатию на иконку.

Для дополнительной безопасности в Android 11 добавили возможность выдавать приложениям однократное разрешение на доступ к камере, местоположению и другим функциям смартфона. Настройки разрешения для сторонних приложений будут сбрасываться, если их не запускали длительное время. Таким образом пользователь всегда будет знать, какие приложения имеют доступ к важным данным.

Также в Android 11 появились новые эмодзи, полноценная функция записи экрана со звуком, обновленное меню многозадачности и много других небольших изменений.