Названы самые популярные приложения в мире

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет о самых загружаемых приложениях по всему миру в августе 2020 года. Список касается программ как из App Store, так и Google Play.

По-прежнему самым популярным приложением в мире остается китайский видеосервис TikTok. Для Google и Android он лидирует по количеству скачиваний. За последний месяц лета TikTok загрузили 63,3 млн раз. Наибольшим спросом соцсеть пользуется у пользователей из Индонезии и Бразилии.

Стоит отметить, что в рейтинг Sensor Tower не входят мобильные игры. Также сохраняется тренд на популярность сервиса видеоконференций Zoom в App Store, несмотря на прошедший пик во время периода строгого карантина по всему миру. Всего у него 52,2 млн загрузок. В магазине Apple сервис идет на втором месте, у Google — на пятом.

В списке популярных программ можно встретить и WhatsApp с Facebook и Instagram. Примечательно, что все они принадлежат одной компании.

Sensor Tower выбрала отчетный период с 1 по 31 августа, учитывались только уникальные загрузки. Отчет показывает, что TikTok остается лидером на многих рынках, несмотря на блокировку в Индии и проблемы с властями США — это два основных направления распространения сервиса. Не снижающийся успех Zoom объясняется тем, что многие компании все еще не отказались от режима удаленной работы.