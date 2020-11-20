Google тестирует сквозное шифрование для сообщений в Android

Компания Google объявила о важной вехе в развитии Google Messages (Сообщения) — базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android. Напомним, Google Messages представляет собой официальное приложение Google для обмена SMS, MMS и общения в чате по протоколу RCS. 

Google объявила о завершении международного распространения функций Google Messages, основанных на протоколе RCS. Также Google объявила о начале распространения функции сквозного шифрования (end-to-end encryption), уже давно доступной в основных популярных мобильных мессенджерах. Бета-тестирование на обычных пользователях начнётся до конца месяца и продлится в следующем году.

Присоединиться к программе тестирования можно здесь. Чтобы воспользоваться сквозным шифрованием, обоим участникам беседы необходимо приложение Google Messages, активировать функцию и использовать Wi-Fi для RCS. 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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