Microsoft начала внедрение новых элементов дизайна в Windows 10

Как сообщалось ранее, компания Microsoft готовится к радикальному обновлению дизайна пользовательского интерфейса Windows 10. И вот стало известно о том, что элементы нового дизайна стали появляться в предварительных сборках ОС.

Сообщается о начале тестирования опции RoundedWindowsCornersPrototype, которая делает закругленными края окон многих приложений и элементов пользовательского интерфейса: меню "Пуск", "Центра уведомлений", "Настроек" и др. Вносимые изменения придадут дизайну более современный и эстетический вид.

Примечательно, что данное нововведение является возвратом в прошлое: дизайн с закругленными углами использовался вплоть до выхода Windows 8, интерфейс которой был выполнен в стиле Metro.

Помимо закругленных углов планируется внедрить массу других изменений в дизайн, но официальные представители Microsoft воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Предполагается, что масштабное обновление Sun Valley будет выпущено как Windows 10 October 2021 Update (21H2) в октябре.